11 ноября, 19:45

Умяров об отставке Станковича: «Тяжело что-то сказать, только узнал эту новость»

Константин Белов
Корреспондент
Наиль Умяров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров отреагировал на новость об отставке Деяна Станковича с поста главного тренера красно-белых.

Футболист узнал об этом на пресс-конференции перед BetBoom товарищеским матчем сборной России против Перу.

— Только что уволили Деяна Станковича. Как вы встретили эту новость?

— Только закончили тренировку, еще не успел взять телефон, — сказал Умяров. — Только от вас, журналистов, узнал данную новость. Тяжело что-то сказать. Давайте про сборную.

Деян Станкович возглавлял «Спартак» с июля 2024 года. Во вторник, 11 ноября клуб объявил о расторжении контракта с сербским специалистом по обоюдному соглашению сторон из-за неудачных результатов команды.

После 15 туров чемпионата России-2025/26 «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице с 25 очками. Команда отстает от лидирующего «Краснодара» на 8 очков.

