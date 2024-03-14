Умяров отреагировал на ситуацию с Промесом

14 марта, 20:46
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился мнением о ситуации с форвардом Квинси Промесом.
— Как ты и вообще в команде восприняли новости о Промесе.
— Клуб уже высказался на эту тему.
— Что ты лично думаешь?
— Ребят, это от клуба зависит.
— Вы понимаете, что в этом сезоне, как минимум, он точно не сыграет?
— Ребят, вопросы о Квинси будете задавать клубу. Мы не на связи. Клуб больше знает.
13 марта стало известно, что 32-летнего Промеса по запросу Нидерландов арестовали в Дубае (ОАЭ), где проходил зимний тренировочный сбор «Спартака». Прокуратура Нидерландов рассчитывает на экстрадицию нападающего в ближайшее время.