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Сегодня, 11:30

Умяров ответил на вопрос о важности матча с «Зенитом»: «Каждая игра дает три очка»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Наиль Умяров.
Фото ФК «Спартак»
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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров в разговоре с «СЭ» высказался о матче с «Зенитом» в 5-м туре чемпионата России.

— Следующий матч с «Зенитом» станет самым важным в текущем сезоне на начальном этапе?

— Каждый матч дает три очка. Сейчас важны все матчи.

— На какое место «Спартак» будет претендовать в этом сезоне?

Мы всегда должны бороться за первое место. Это «Спартак». Конечно, иногда нам преподносят уроки. Покажите хоть одну команду, которая прошла сезон, одержав победу в каждом матче. Понятно, что буду взлеты и падения. Главное — минимизировать эти падения.

В пятом туре «Спартак» на своем поле принимает «Зенит». Встреча пройдет в воскресенье, 20 августа, начало — в 19:30 мск.

«Покажите хоть одну команду, которая прошла сезон, победив в каждом матче. Нужно принимать неудачи». Умяров — о поражении «Спартака» в Екатеринбурге

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Наиль Умяров
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