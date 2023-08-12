Умяров ответил на вопрос о важности матча с «Зенитом»: «Каждая игра дает три очка»

Сегодня, 11:30
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров в разговоре с «СЭ» высказался о матче с «Зенитом» в 5-м туре чемпионата России.
— Следующий матч с «Зенитом» станет самым важным в текущем сезоне на начальном этапе?
— Каждый матч дает три очка. Сейчас важны все матчи.
— На какое место «Спартак» будет претендовать в этом сезоне?
— Мы всегда должны бороться за первое место. Это «Спартак». Конечно, иногда нам преподносят уроки. Покажите хоть одну команду, которая прошла сезон, одержав победу в каждом матче. Понятно, что буду взлеты и падения. Главное — минимизировать эти падения.
В пятом туре «Спартак» на своем поле принимает «Зенит». Встреча пройдет в воскресенье, 20 августа, начало — в 19:30 мск.
«Покажите хоть одну команду, которая прошла сезон, победив в каждом матче. Нужно принимать неудачи». Умяров — о поражении «Спартака» в Екатеринбурге