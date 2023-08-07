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Сегодня, 16:50

Умяров: «Зачем «Спартаку» жаловаться на календарь? После травмы я бы уставал в любом графике»

Умяров рассказал, что думает о календаре «Спартака» на сезон-2023/24
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о календаре красно-белых на сезон-2023/24.

«Зачем нам жаловаться на календарь? Мы ничего с этим не сделаем. Нужно играть. Думаю, что после своей травмы я бы уставал в любом графике. Да, на неделе у нас был более длинный цикл. Но это была больше тактическая подготовка. Сейчас будет более плотный отрезок», — сказал Умяров «СЭ» после победы над «Рубином» (4:1) в 3-м туре РПЛ.

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль раскритиковал календарь команды на новый сезон.

ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
Наиль Умяров
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