Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:21

Умяров рассказал, как поддержал Тавареша после разрыва крестообразных связок

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал «СЭ» о целях, которые ставит перед собой в новом сезоне.

«Самая основная цель для меня — пройти этот сезон ровно. Чтобы не было таких скачков как в прошлом году. Хочется быть на стабильно хорошем уровне. Это чувство подзабытое, я не играл около 8 месяцев. Надеюсь, команда тоже будет побеждать», — сказал Умяров «СЭ».

Также Умяров рассказал, как поддержал защитника Томаша Тавареша, который повредил переднюю крестообразную связку.

«У нас разные ситуации. Он изначально знает свои сроки восстановления, у меня они были не совсем понятны. Хочется поддержать его, мы списываемся. Я понимаю, что ему предстоит, сам через все это проходил. Самое главное, чтобы он чувствовал, что команда с ним. Мы все рядом», — добавил Умяров.

Тавареш повредил переднюю крестообразную связку в составе молодежной сборной Португалии во время подготовки к первенству Европы U21.

В сезоне-2022/23 Умяров провел 14 матчей за «Спартак» и не отметился результативными действиями.

ФК Спартак (Москва)
Наиль Умяров
Томаш Тавареш
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Золотую медаль Олимпиады-1980 фигуриста Зайцева продали на аукционе в США за 94 тысячи долларов
Лучше сотрудничать, чем спорить. Клубы НХЛ отдают русских игроков обратно в КХЛ, но в аренду
На следовавшем в РФ для погрузки зерна иностранном судне обнаружены следы взрывчатки
По факту ЧП в ТЦ «Времена года» задержан главный инженер
США выразили озабоченность обстановкой в Черном море из-за ударов возмездия РФ
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Умяров считает, что Ларин справился бы с работой на посту гендиректора «Крыльев Советов»

Радченко — о трансфере Малкома в «Аль-Хиляль»: «Очень хорошая сделка»