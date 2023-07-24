Умяров рассказал, как поддержал Тавареша после разрыва крестообразных связок

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал «СЭ» о целях, которые ставит перед собой в новом сезоне.

«Самая основная цель для меня — пройти этот сезон ровно. Чтобы не было таких скачков как в прошлом году. Хочется быть на стабильно хорошем уровне. Это чувство подзабытое, я не играл около 8 месяцев. Надеюсь, команда тоже будет побеждать», — сказал Умяров «СЭ».

Также Умяров рассказал, как поддержал защитника Томаша Тавареша, который повредил переднюю крестообразную связку.

«У нас разные ситуации. Он изначально знает свои сроки восстановления, у меня они были не совсем понятны. Хочется поддержать его, мы списываемся. Я понимаю, что ему предстоит, сам через все это проходил. Самое главное, чтобы он чувствовал, что команда с ним. Мы все рядом», — добавил Умяров.

Тавареш повредил переднюю крестообразную связку в составе молодежной сборной Португалии во время подготовки к первенству Европы U21.

В сезоне-2022/23 Умяров провел 14 матчей за «Спартак» и не отметился результативными действиями.