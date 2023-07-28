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Сегодня, 09:10

Умяров рассказал, как проходит адаптация Бонгонды и Медины в «Спартаке»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров в разговоре с «СЭ» рассказал, как проходит адаптация новичков команды Тео Бонгонды и Хесуса Медины.

«Тео адаптация дается легче, потому что он тренируется с командой. Хесусу в этом плане тяжелее. Мы все поздравили Тео с с дебютным голом, он молодец! Главное, чтобы он и дальше приносил пользу нашей команде», — сказал Умяров «СЭ».

Бонгонда перешел в «Спартак» из испанского «Кадиса» 12 июля. 27-летний игрок подписал контракт с московским клубом до конца июня 2027 года.

25-летний Медина перешел в «Спартак» из ЦСКА 10 июля за 6 миллионов евро. Парагваец заключил контракт с красно-белыми до конца июня 2026 года.

Хесус Медина
ФК Спартак (Москва)
Наиль Умяров
Тео Бонгонда
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