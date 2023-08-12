Умяров рассказал, какие вопросы остались к арбитру перед вторым голом «Урала»

Сегодня, 10:45
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров в разговоре с «СЭ» рассказал, какие вопросы у него остались к главному арбитру матча 4-го тура РПЛ с «Уралом» (2:3) Кириллу Левникову.
— Перед штрафным ударом, Зиньковский и Соболев начали показывать странные жесты футболистам «Урала». Как ты видел этот момент?
— Не обратил на это внимание. Прежде всего я спросил у судьи, почему он не дает фол в нашу пользу, когда симулирует футболист «Урала»? Арбитр сам просто просил его вставать. Не помню, кто упал, но после этого же Миша (Игнатов, — «СЭ») сфолил перед вторым голом в наши ворота.
«Покажите хоть одну команду, которая прошла сезон, победив в каждом матче. Нужно принимать неудачи». Умяров — о поражении «Спартака» в Екатеринбурге