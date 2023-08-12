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Сегодня, 10:45

Умяров рассказал, какие вопросы остались к арбитру перед вторым голом «Урала»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Кирилл Левников.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров в разговоре с «СЭ» рассказал, какие вопросы у него остались к главному арбитру матча 4-го тура РПЛ с «Уралом» (2:3) Кириллу Левникову.

— Перед штрафным ударом, Зиньковский и Соболев начали показывать странные жесты футболистам «Урала». Как ты видел этот момент?

— Не обратил на это внимание. Прежде всего я спросил у судьи, почему он не дает фол в нашу пользу, когда симулирует футболист «Урала»? Арбитр сам просто просил его вставать. Не помню, кто упал, но после этого же Миша (Игнатов, — «СЭ») сфолил перед вторым голом в наши ворота.

«Покажите хоть одну команду, которая прошла сезон, победив в каждом матче. Нужно принимать неудачи». Умяров — о поражении «Спартака» в Екатеринбурге

Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Кирилл Левников
Наиль Умяров
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