Умяров рассказал, удалось ли ему пообщаться с новым гендиректором «Спартака» Малышевым

Сегодня, 11:02
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал, удалось ли ему пообщаться с новым руководством московского клуба. Футболист также сообщил, как прошел его отпуск.
— Нет, пока нет.
— С Евгением Владимировичем удалось пообщаться?
— Только с днем рождения меня поздравил.
— Какую роль играет генаральный директор в клубе?
— Генеральный директор — это все, что происходит за пределами футбольного поля. Связь была достаточно близкая. Евгений Владимирович всегда был на связи, всегда приходил в тяжелые моменты.
— Малышев был на сборах?
— Да. Команда с ним знакома.
— Что не получилось во второй части сезона?
— Тяжело обсуждать по горячим следами. В целом я считаю, что достаточно достойно прошли обе части. Да, когда-то было лучше, когда-то чуть тяжелее.
— Как оценишь жеребьевку кубка?
— Хорошая группа. Сейчас все команды важны, будут навязывать борьбу.
— Игрокам удалось перезагрузиться?
— Две с половиной недели — достойный, хороший отпуск.
— Поменялась ли жизнь в «Спартаке» без Федуна?
— С точки зрения футболиста — нет. И это хорошо.
20 июня новым генеральным директором «Спартака» стал Олег Малышев.