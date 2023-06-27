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Умяров рассказал, удалось ли ему пообщаться с новым гендиректором «Спартака» Малышевым

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал, удалось ли ему пообщаться с новым руководством московского клуба. Футболист также сообщил, как прошел его отпуск.

— Нет, пока нет.

— С Евгением Владимировичем удалось пообщаться?

— Только с днем рождения меня поздравил.

— Какую роль играет генаральный директор в клубе?

— Генеральный директор — это все, что происходит за пределами футбольного поля. Связь была достаточно близкая. Евгений Владимирович всегда был на связи, всегда приходил в тяжелые моменты.

— Малышев был на сборах?

— Да. Команда с ним знакома.

— Что не получилось во второй части сезона?

— Тяжело обсуждать по горячим следами. В целом я считаю, что достаточно достойно прошли обе части. Да, когда-то было лучше, когда-то чуть тяжелее.

— Как оценишь жеребьевку кубка?

— Хорошая группа. Сейчас все команды важны, будут навязывать борьбу.

— Игрокам удалось перезагрузиться?

— Две с половиной недели — достойный, хороший отпуск.

— Поменялась ли жизнь в «Спартаке» без Федуна?

— С точки зрения футболиста — нет. И это хорошо.

20 июня новым генеральным директором «Спартака» стал Олег Малышев.

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