Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:06

Умяров считает, что Ларин справился бы с работой на посту гендиректора «Крыльев Советов»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал «СЭ» информацию о возможном назначении экс-директора академии «Чертаново» Николая Ларина на пост генерального директора «Крыльев Советов». Ранее о такой возможности сообщал «Чемпионат».

«Я первый раз услышал эту новость. Мы с ним конкретно на эту тему не разговаривали. Считаю, он способен успешно работать на таких высоких должностях. Вы сами об этом знаете», — сказал Умяров «СЭ».

Ларин работал в академии «Чертаново» с 2008 по 2021 год. Осенью 2022-го его признали виновным в мошенничестве и приговорили к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. 24 мая Мосгорсуд принял апелляцию защиты на переквалификацию статьи и заменил приговор на условный.

ФК Крылья Советов (Самара)
Наиль Умяров
Николай Ларин
3
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Золотую медаль Олимпиады-1980 фигуриста Зайцева продали на аукционе в США за 94 тысячи долларов
Лучше сотрудничать, чем спорить. Клубы НХЛ отдают русских игроков обратно в КХЛ, но в аренду
На следовавшем в РФ для погрузки зерна иностранном судне обнаружены следы взрывчатки
По факту ЧП в ТЦ «Времена года» задержан главный инженер
США выразили озабоченность обстановкой в Черном море из-за ударов возмездия РФ
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Журналист Алейшо: «Вендел завтра будет в Санкт-Петербурге»

Умяров рассказал, как поддержал Тавареша после разрыва крестообразных связок