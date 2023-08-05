Умяров о штрафном, с которого «Рубин» забил «Спартаку»: «Литвинов сыграл в мяч, сто процентов»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал победу над «Рубином» (4:1) в матче 3-го тура РПЛ и поделился мнением об эпизоде в конце первого тайма, когда главный судья встречи Евгений Кукуляк назначил штрафной, после которого казанцы забили гол.

— Счастлив, что «Спартак» возглавил турнирную таблицу. По матчу — тяжелое начало, хорошо, что выстояли первые 10-13 минут. Штрафной? Прямо перед нами этот момент был, видели, что Литвинов сыграл в мяч, 100 процентов.

— Реакция Руслана Литвинова на штрафной?

— Я его понимаю. Когда он играет в мяч и ставят штрафной, тем более, такой опасный... Как следствие нам забили гол. Понятно, реакция будет похожая. Мне тоже сначала показалось, что это было из штрафной.

«Спартак» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 9 очками в 3 матчах.