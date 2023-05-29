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Сегодня, 16:40

Умяров считает, что «Спартак» еще сохраняет шансы на серебро в РПЛ

Алина Савинова
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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров считает, что московская команда еще не проиграла борьбу за серебро в РПЛ.

«Обидно, что не взяли три очка в матче с «Пари НН». Борьба за серебро проиграна? У «Спартака» еще один тур. Что значит «борьба проиграна»?» — цитирует Умярова «Чемпионат».

На данный момент «Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России, уступая идущему вторым ЦСКА 1 очко. В заключительном туре красно-белые сыграют с «Крыльями Советов». Матч пройдет 3 июня.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5119567-nail-umyarov-u-spartaka-eschyo-odin-tur-chto-znachit-borba-za-serebro-proigrana.html
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ФК Спартак (Москва)
Наиль Умяров
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