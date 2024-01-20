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Сегодня, 12:00

Умяров считает, что «Спартак» может догнать «Краснодар» в РПЛ

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился мыслями о весенней части сезона.

— Ты приходил в «Спартак» одновременно с Глушенковым из «Чертаново» и казалось, что твоя карьера выбилась вперед, а Макс, наоборот, ушел в аренду. Ты удивлен его прогрессу, что эксперты начали называть его одним из лучших игроков России?

— Слушайте, нет, все видели его качества. Просто у любого футболиста есть период, когда удача улыбнется, когда все факторы сложатся, когда тренер поверит, партнеры будут доверять и будут играть на него. Поэтому не удивлен.

— В конце прошлого года гендиректор «Спартака» Олег Малышев оценил выступление красно-белых на три с минусом. Согласен ли? И на что «Спартак» может претендовать в весенней части сезона?

— Понятное дело, что с таким составом, таким количеством игроков, с такими вложениями пятое место — не то, где мы хотим находиться. Думаю, вторая часть чемпионата будет полностью направлена на то, чтобы изменить эту ситуацию. Потолок «Спартака» — борьба за первую-вторую строчки.

— То есть ты реально считаешь, что исходя из того положения в таблице, «Краснодар» возможно догнать.

— Конечно, осталось чуть меньше половины чемпионата. Многое может произойти.

— 12 туров — маленький отрезок. То есть вам нужно выиграть 12 матчей, а «Краснодар» должен 2-3 матча проиграть.

— Почему нет? Почему это нереально? Я просто не понимаю вопроса.

— Просто исходя из того, как вы играли в первой половине сезона...

— Вот это сейчас то, над чем нам нужно работать. Когда мы готовились летом, это была одна команда, потом трансферы немного изменили, добавили вариативности.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 30 очками в 18 матчах. «Краснодар» лидирует с 38 очками.

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Наиль Умяров
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