Умяров считает, что «Урал» заслужил победу в матче со «Спартаком»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение от «Урала» в 4-м туре РПЛ (2:3).

— Всегда побеждать это хорошо, но нужно уметь и принимать поражения. В данной ситуации нужно принять, что «Урал» заслужил эту победу. Проигрывать обидно, но мы имеем, что имеем.

— Почему «Спартак» начинает таймы неуверенно? Были примеры и с «Пари НН», и сегодня.

— Если бы знали, с чем это связано, мы бы это исправили. Хочется этого избежать. Не первый раз это происходит. И с «Рубином» мы начали прижиматься. Это неприятно. Будем разговаривать и решать эти проблемы.

«Спартак» после четырех туров набрал 9 очков и занимает промежуточное третье место. «Урал» с 10 очками находится на первой строчке.

«Покажите хоть одну команду, которая прошла сезон, победив в каждом матче. Нужно принимать неудачи». Умяров — о поражении «Спартака» в Екатеринбурге