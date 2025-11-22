Умяров: «Я вышел на новый уровень при Станковиче. За это должен быть благодарен ему»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров после победы над ЦСКА (1:0) в 16-м туре РПЛ рассказал об отношении к бывшему главному тренеру команды Деяну Станковичу.

— Прощание со Станковичем? Я написал ему сообщение, поблагодарил за работу. В ответ он прислал голосовое сообщение. На новый уровень я вышел при Станковиче. За это должен быть благодарен ему.

Что у него не получилось? Тяжело сказать. Много факторов. Я думаю, та атмосфера, которая была в течение полутора-двух месяцев, в любом случае давила и на него, и на команду. Вся пресса, можно так сказать, обсуждала это. И те вопросы, которые нам задавались и тренерскому штабу, в любом случае — это чувствуется и отражается на команде, — сказал Умяров.

«Спартак» провел первый матч после отставки Станковича. Обязанности главного тренера исполнял Вадим Романов. С 28 очками красно-белые занимают шестое место в РПЛ.