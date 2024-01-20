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Сегодня, 12:15

Умяров: «У футболистов «Спартака» самые амбициозные задачи. Хочется побеждать»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился ожиданиями от второй части сезона.

— Какие ожидания от второй части сезона?

— У футболистов «Спартака» самые амбициозные задачи. Хочется побеждать. Если говорить про себя, то хочется играть по максимуму и побеждать.

— Насколько ты доволен собой в первой части?

— Хочется играть больше. Свою игру не оценивают. Только с тренером или в себе. Но не обсуждают.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 30 очками в 18 матчах.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Наиль Умяров
0
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