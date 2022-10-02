Умяров заявил, что победа над «Зенитом» в Кубке позитивно повлияла на игроков «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров после матча 11-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (2:1) ответил на вопросы журналистов.

— Помню момент, когда локтем попали, но не помню, когда поцарапали. Позволила ли травма рассмотреть, как забил Квинси? Конечно! Нагло, да, молодец.

— Екнуло ли сердце, когда увидели, что бьет паненкой?

— Нет. На тренировках я не видел, чтобы он такое исполнял.

— Что поменялось в расстановке по сравнению с игрой с «Зенитом»?

— На четыре защитника перешли. С чем связано, что в Кубке играем в 3 центральных, а здесь — в 2? Во-первых, ротация. В Кубке играл Паша Маслов. Плюс Пруцев не играл. Много факторов. По владению, по подходам, по тому, как развивалась игра, наверное, мы должны были забивать. Есть ли к себе вопросы по голу Майги? Конечно. Там такой момент, что я немного коснулся мяча и в него попало, в этот момент опрокинул мяч.

— Как победа над «Зенитом» повлияла на команду?

— Только позитивно.