Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

2 октября, 21:49

Умяров заявил, что победа над «Зенитом» в Кубке позитивно повлияла на игроков «Спартака»

Владимир Пушкарев
Корреспондент

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров после матча 11-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (2:1) ответил на вопросы журналистов.

— Помню момент, когда локтем попали, но не помню, когда поцарапали. Позволила ли травма рассмотреть, как забил Квинси? Конечно! Нагло, да, молодец.

— Екнуло ли сердце, когда увидели, что бьет паненкой?

— Нет. На тренировках я не видел, чтобы он такое исполнял.

— Что поменялось в расстановке по сравнению с игрой с «Зенитом»?

— На четыре защитника перешли. С чем связано, что в Кубке играем в 3 центральных, а здесь — в 2? Во-первых, ротация. В Кубке играл Паша Маслов. Плюс Пруцев не играл. Много факторов. По владению, по подходам, по тому, как развивалась игра, наверное, мы должны были забивать. Есть ли к себе вопросы по голу Майги? Конечно. Там такой момент, что я немного коснулся мяча и в него попало, в этот момент опрокинул мяч.

— Как победа над «Зенитом» повлияла на команду?

— Только позитивно.

ФК Спартак (Москва)
Наиль Умяров
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Суперзвезду российской гимнастики забрали под венец с Олимпийского бала
«Дешевая трусость!» Детали недопуска российского футболиста в Польшу
Украина заблокировала выезд в освобожденную часть Запорожской области
Посла России в Германии вызвали в МИД страны из-за референдумов
ДНР и ЛНР войдут в состав РФ в закрепленных в конституциях границах 2014 года
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 11-й тур: «Зенит» — «Ростов», «НН» — «Спартак» и другие матчи
Галактионов о поражении «Нижнего Новгорода» от «Спартака»: «Ребята не заслужили упреков в свой адрес»
В ЦСКА опровергли слухи о покупке клуба китайской компанией
Полузащитник «НН» Майга: «Для меня радостно забить первый гол в РПЛ»
Радченко: «Ростов» может цеплять «Зенит» и даже бороться за второе место в РПЛ»
Абаскаль объяснил, почему отменил тройную замену в игре с «Нижним Новгородом»
В РПЛ не осталось места трусости. Как середняки меняют наш футбол
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Джикия — о победе над «Нижним Новгородом»: «Знали, что найдем свои моменты»

Умяров рассказал, как Абаскаль настраивал футболистов «Спартака»