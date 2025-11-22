Видео
Сегодня, 20:09

Умяров — после победы «Спартака» над ЦСКА: «С чего мы должны были закончить бороться за чемпионство?»

Микеле Антонов
Корреспондент

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал победу над ЦСКА (1:0) в 16-м туре РПЛ.

— Главное — победа. Было единение команды и болельщиков. Это помогло добыть три очка. Отмена пенальти? Карасев сказал, что защитник коснулся мяча.

Борьба за чемпионство? С чего мы должны были закончить бороться? В том сезоне отыграли 11 очков. Все возможно, — сказал Умяров.

«Спартак» провел первый матч после отставки Деяна Станковича. Обязанности главного тренера исполнял Вадим Романов. С 28 очками красно-белые занимают шестое место в РПЛ.

3

  • 555 555

    Наиль,удача и счастье любят тишины. Молча делайте своё дело,а мы вас поддержим.

    22.11.2025

  • Ilya Gudman

    Шо опять ?)))) Чемпионство , воистину сектанты уникальный народ )))

    22.11.2025

  Инсайды на Футбол.

    • Telegram Дзен Max
    Наиль Умяров
    Футбол
    РПЛ
    ФК Спартак (Москва)
    ФК ЦСКА (Москва)
    Материалы сюжета РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
    Романов — первый тренер «Спартака», победивший в дебютном матче с 2018 года. В последний раз с трех очков стартовал Кононов
    «Рубин» — «Ахмат»: Даку открыл счет, получил желтую карточку и пропустит матч с «Зенитом»
    «Молюсь, чтобы эта бригада нас больше не судила». ЦСКА и «Спартак» хором разносят арбитров в дерби
    Бабаев: «Наша задача, чтобы Алдонин победил болезнь. Конечно, ЦСКА не останется в стороне»
    Бабаев о матче «Спартак» — ЦСКА: «Было много борьбы, отсюда и вопросы к судейским трактовкам»
    ЦСКА всухую проиграл три матча после международных пауз в этом сезоне
