Сегодня, 20:09
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал победу над ЦСКА (1:0) в 16-м туре РПЛ.
— Главное — победа. Было единение команды и болельщиков. Это помогло добыть три очка. Отмена пенальти? Карасев сказал, что защитник коснулся мяча.
Борьба за чемпионство? С чего мы должны были закончить бороться? В том сезоне отыграли 11 очков. Все возможно, — сказал Умяров.
«Спартак» провел первый матч после отставки Деяна Станковича. Обязанности главного тренера исполнял Вадим Романов. С 28 очками красно-белые занимают шестое место в РПЛ.
555 555
Наиль,удача и счастье любят тишины. Молча делайте своё дело,а мы вас поддержим.
22.11.2025
Ilya Gudman
Шо опять ?)))) Чемпионство , воистину сектанты уникальный народ )))
22.11.2025
Инсайды на Футбол.
,,Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)
22.11.2025