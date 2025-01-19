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Сегодня, 19:35

UOL: Артур перейдет из «Зенита» в «Ботафого» на следующей неделе

Алина Савинова
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Нападающий «Зенита» Артур согласовал контракт с «Ботафого», сообщает UOL.

По информации источника, 26-летний футболист присоединится к бразильскому клубу на следующей неделе. Сумма трансфера составит 10 миллионов евро.

«Зенит» в январе 2024 года приобрел Артура у «Палмейраса» за 15 миллионов евро. Контракт форварда с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2027-го.

В нынешнем сезоне Артур провел 19 матчей за «Зенит» во всех турнирах, отметившись 4 голами и 5 результативными передачами.

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Футбол
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ФК Зенит
Артур (Зенит)
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