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Сегодня, 17:40

UOL: «Зенит» завершает трансфер полузащитника «Ботафого» Луиса Энрике

Алина Савинова
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«Зенит» близок к приобретению полузащитника «Ботафого» Луиса Энрике, сообщает UOL.

По информации источника, переход футболиста находится в завершающей стадии. В воскресенье он прибудет в Доху, где питерцы проводят зимние сборы, для прохождения медосмотра и подписания контракта с сине-бело-голубыми.

Соглашение с Энрике будет рассчитано на пять сезонов. «Зенит» заплатит за игрока 35 миллионов евро, при этом 30% прав на Луиса Энрике останется у бразильского клуба. Отмечается, что это будет крупнейший трансфер на выход для «Ботафого» в его истории.

24-летний Энрике является чемпионом Бразилии и обладателем Кубка Либертадорес 2024 года.

Ранее СМИ сообщали, что в «Ботафого» из «Зенита» должны перейти полузащитник Вендел и вингер Артур.

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