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Сегодня, 15:34

«Уотфорд» ведет переговоры по нападающему «Спартака» Николсону

Алина Савинова
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«Уотфорд» ведет переговоры о трансфере нападающего «Спартака» Шамара Николсона, сообщает The Athletic.

Отмечается, что на данный момент стороны не пришли к соглашению. В частности, неизвестно, будет ли это аренда или выкуп футболиста.

Николсон перешел в «Спартак» из «Шарлеруа» в декабре 2021 года. Соглашение 26-летнего футболиста с московской командой рассчитано до 2026 года.

Ямайский футболист провел за красно-белых 43 матча, в которых отметился 12 голами и 4 результативными передачами.

Источник: https://theathletic.com/live-blogs/transfer-news-live-latest-updates/C7240vkUtB1S/ODXZDZ6sxJPQ/
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Уотфорд
Шамар Николсон
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