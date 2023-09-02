«Урал» на своем поле примет «Ахмат» в рамках 7-го тура чемпионата России 2 сентября, в субботу. Матч пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена». Стартовый свисток прозвучит в 13.00 по московскому времени.

Формальные события и статистика игры будут доступны на сайте «СЭ» в разделе «Матч-центр». Прямой эфир противостояния «Урал» — «Ахмат» покажут на телеканале «Матч Премьер». Трансляция начнется в 12.55 мск. Также следить за матчами РПЛ в сезоне-2023/2024 можно с помощью платной подписки на сервисе Кинопоиск.

Полный календарь и результаты игр «Урала» в сезоне 2023 / 2024 в актуальном виде доступны на странице команды на сайте «СЭ».

Статистика и расписание «Ахмата» также доступны на нашем сайте «СЭ».

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