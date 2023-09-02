«Урал» — «Ахмат»: стартовый состав на матч 7-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч 7-го тура РПЛ между «Уралом» и «Ахматом».

«Урал»: Помазун, Кулаков, Бегич, Эмерсон, Аюпов, Егорычев, Мишкич, Сиссе, Кики, Юшин, Каштанов.

«Ахмат»: Шелия, Семенов, Богосавац, Тодорович, Челикович, Тимофеев, Олейников, Ковачев, Камило, Ильин, Конате.

«Урал» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками. «Ахмат» с 7 баллами располагается на девятой строчке.

Матч «Урал» — «Ахмат» пройдет 2 сентября. Начало — в 13:00 по мск.