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Судейство

Сегодня, 14:12

«Урал» — «Ахмат»: судья Амелин назначает пенальти только с помощью ВАР. Уже в третий раз в чемпионате

Александр Бобров
Шеф-редактор
Алексей Амелин.
Эпизод матча «Урал» — «Ахмат».
Эпизод матча «Урал» — «Ахмат».
1/3
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На 42-й минуте матча 7-го тура чемпионата России «Урал» — «Ахмат» арбитр Алексей Амелин не увидел, что в штрафной площади хозяев поля случился контакт мяча с левой рукой Ибраима Сиссе. Рука была отставлена в сторону — следовало назначить пенальти.

Эпизод матча «Урал» — «Ахмат».

В действия судьи вмешались видеоассистенты Виталий Мешков и Антон Фролов. В течение минуты ВАР провели проверку, а рефери изучил видеозапись. В итоге ошибка арбитра была быстро исправлена: Сиссе правильно наказали 11-метровым ударом.

Эпизод матча «Урал» — «Ахмат».

Интересно, что в каждом из четырех матчей Амелина в роли судьи в чемпионате-2023/24 происходило ВАР-вмешательство. В трех случаях он назначил пенальти с помощью видеоассистентов. Так было в игре 1-го тура «Урал» — ЦСКА (2:1), когда арбитр в итоге наказал 11-метровым игрока гостей Максима Мухина, смахнувшего мяч рукой. Так произошло и во встрече 6-го тура «Факел» — «Краснодар» (0:0), когда рукой сыграл воронежец Никита Моцпан.

Россия. Премьер-лига. 7-й тур
02 сент, 13:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
0:1
Ахмат

ФК Ахмат
ФК Урал
8
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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29 тур
30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 0 : 1
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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