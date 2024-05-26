«Урал» сыграет с «Акроном» в стыковых матчей РПЛ и ФНЛ. Первый матч состоится на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге в среду, 29 мая. Начало — в 18.00 по московскому времени. Ответная игра пройдет на стадионе «Кристалл» в Жигулевске в субботу, 1 июня. Начало — в 15.00 по московскому времени.

Екатеринбургский клуб в чемпионате России набрал 30 очков и финишировал на 14-м месте в таблице. Команда из Тольятти с 59-ю баллами стала бронзовым призером Первой лиги.

В истории очных противостояний соперники встречались дважды в рамках товарищеских игр. Один раз «Урал» был сильнее — 1:0, еще одна встреча завершилась вничью 1:1.