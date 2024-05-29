«Урал» и «Акрон» сыграют в первом стыковом матче 29 мая

«Урал» и «Акрон» в среду, 29 мая, сыграют в первом стыковом матче за право выступать в сезоне-2024/25 в премьер-лиге. Игра пройдет в Екатеринбурге на «Екатеринбург Арене». Начало — в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события стыкового матча «Урал» — «Акрон» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Видеотрансляцию поединка прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ» и его сайт. «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.

«Акрон» финишировал третьим в первой лиге, потерпев три поражения в шести последних турах. «Урал» занял 14-е место в чемпионате России, набрав 30 очков в 30 матчах.

Ответные стыковые матчи запланированы на субботу, 1 июня. «Акрон» начнет домашний матч с «Уралом» в 15.00 по московскому времени.