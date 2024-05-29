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Сегодня, 16:15

«Урал» — «Акрон»: стартовые составы команд на первый стыковой матч

Владислав Корегин
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«Урал» и «Акрон» объявили стартовые составы на первый стыковой матч за право выступать в РПЛ в сезоне-2024/25.

Игра между командами состоится 29 мая в Екатеринбурге. Начало — в 17.00 мск. Главным арбитром встречи назначен Василий Казарцев.

«Урал»: Помазун, Кулаков, Эмерсон, Бегич, Итало, Сиссе, Концевой, Бочеров, Ионов, Шеттине.

«Акрон»: Волков, Савичев, Анджелкович, Данилкин, Димоски, Макаров, Чудин, Палиенко, Данилин, Глушков, Понсе.

&laquo;Урал&raquo; сыграет с &laquo;Акроном&raquo; в&nbsp;стыковых матчах. Прогулка для «Урала», проблемы для «Пари НН»? Что нам готовят стыковые матчи

Ответный матч пройдет 1 июня в Жигулевске на стадионе «Кристалл».

В сезоне-2023/24 «Урал» занял 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. «Акрон» с 59 очками расположился на третьей строчке Мелбет-Первой лиги.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Урал» «Акрон».

Россия. Стыковые матчи. Переходные матчи
29 мая, 17:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Акрон
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Урал
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