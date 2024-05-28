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Сегодня, 17:00

«Урал» — «Акрон»: время начала и где смотреть трансляции переходных матчей РПЛ — ФНЛ

Матчи стыков РПЛ «Урал» — «Акрон» пройдут 29 мая и 1 июня
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист «Урала» Алексей Ионов.
Алексей Ионов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Урал» и «Акрон» проведут два стыковых матча за право сыграть в РПЛ в сезоне-2024/2025. «СЭ» публикует информацию о времени начала игр и трансляциях переходных встреч.

Расписание и трансляции переходных матчей РПЛ — ФНЛ «Урал» — «Акрон»

  • 29 мая. Екатеринбург. 17.00 (мск). «Урал» — «Акрон». Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»
  • 1 июня. Жигулевск. 15.00 (мск). «Акрон» — «Урал». Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

По итогам сезона-2023/2024 «Урал» с главным тренером Виктором Гончаренко занял 14-е место с 30 очками в турнирной таблице чемпионата России.

«Акрон» под руководством Заура Тедеева стал третьим в Мелбет-Первой лиге с 59 баллами.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

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РПЛ
ФК Акрон
ФК Урал
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