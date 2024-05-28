Сегодня, 17:00
«Урал» и «Акрон» проведут два стыковых матча за право сыграть в РПЛ в сезоне-2024/2025. «СЭ» публикует информацию о времени начала игр и трансляциях переходных встреч.
По итогам сезона-2023/2024 «Урал» с главным тренером Виктором Гончаренко занял 14-е место с 30 очками в турнирной таблице чемпионата России.
«Акрон» под руководством Заура Тедеева стал третьим в Мелбет-Первой лиге с 59 баллами.
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