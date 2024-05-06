«Урал» сыграет с «Балтикой» в чемпионате России 6 мая в 15:45

«Урал» сыграет с «Балтикой» в матче 27-го тура РПЛ в понедельник, 6 мая. Встреча пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Начало — в 15.45 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Урал» — «Балтика» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также игры премьер-лиги сезона-2023/2024 доступны на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

«Урал» набрал 25 очков и занимает 15-е место в таблице чемпионата. «Балтика» с 26-ю баллами идет на 14-й строчке премьер-лиги.

Последняя очная встреча соперников завершилась победой клуба из Екатеринбурга — 1:0.

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