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Сегодня, 15:45

«Урал» — «Балтика»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Урал» сыграет с «Балтикой» в чемпионате России 6 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Эрик Бикфалви.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Урал» сыграет с «Балтикой» в рамках 27-го тура РПЛ в понедельник, 6 мая. Матч пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и начнется в 15.45 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Урал» — «Балтика» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также игры премьер-лиги сезона-2023/2024 доступны на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Екатеринбургский клуб набрал 25 очков и занимает 15-е место в таблице чемпионата. Команда Сергея Игнашевича с 26-ю баллами идет на 14-й строчке премьер-лиги.

Россия. Премьер-лига. 27-й тур
06 мая, 15:45. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Балтика

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Урал
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