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Сегодня, 18:27

ЦСКА в гостях обыграл «Урал»

Виталий Косик
Корреспондент
«Урал» — ЦСКА.
Фото ФК «Урал»
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ЦСКА обыграл «Урал» в гостевом матче 23-го тура чемпионата России — 2:1.

Счет в матче открыл форвард армейцев Антон Заболотный, который забил гол на 14-й минуте встречи.

На 19-й минуте поле покинул хавбек «Урала» Юрий Газинский, который получил повреждение в результате столкновения с голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым.

На 59-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти, который уверенно реализовал Федор Чалов, удвоив преимущество своей команды.

Полузащитник «Урала» Рай Влут также реализовал пенальти на 66-й минуте матча. 11-метровый был назначен за нарушение со стороны полузащитника армейцев Бахтиера Зайнутдинова, который толкнул в своей штрафной защитника «Урала» Сильвие Бегича.

ЦСКА поднимается на третью строчку турнирной таблицы РПЛ, у красно-синих 44 очка за 23 тура. «Урал» находится на 10-м месте с 25 очками.

Россия. Премьер-лига. 23-й тур
15 апр, 16:30. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
1:2
ЦСКА
Футбол
РПЛ
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
12
55
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