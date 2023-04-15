ЦСКА в гостях обыграл «Урал»

ЦСКА обыграл «Урал» в гостевом матче 23-го тура чемпионата России — 2:1.

Счет в матче открыл форвард армейцев Антон Заболотный, который забил гол на 14-й минуте встречи.

На 19-й минуте поле покинул хавбек «Урала» Юрий Газинский, который получил повреждение в результате столкновения с голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым.

На 59-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти, который уверенно реализовал Федор Чалов, удвоив преимущество своей команды.

Полузащитник «Урала» Рай Влут также реализовал пенальти на 66-й минуте матча. 11-метровый был назначен за нарушение со стороны полузащитника армейцев Бахтиера Зайнутдинова, который толкнул в своей штрафной защитника «Урала» Сильвие Бегича.

ЦСКА поднимается на третью строчку турнирной таблицы РПЛ, у красно-синих 44 очка за 23 тура. «Урал» находится на 10-м месте с 25 очками.