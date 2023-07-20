«Урал» — ЦСКА: дата и время начала матча 1 тура РПЛ

22 июля, в субботу, ЦСКА в Екатеринбурге проведет матч с «Уралом» в 1-м туре чемпионата России-2023/24. Игра пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена», начало — в 13.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча «Урал» — ЦСКА можно будет в прямом эфире на канале «Матч Премьер». Начало — в 12.00. «СЭ» проведет на сайте онлайн-трансляцию встречи.

15 июля команда Владимира Федотова проиграла «Зениту» (0:0, 4-5) в матче за OLIMPBET Кубок России. 16 июля «Урал» победил «Крылья Советов» (1:1, 5-3) в товарищеской встрече.

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