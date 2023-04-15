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Сегодня, 15:19

«Урал» — ЦСКА: Акинфеев вернулся в стартовый состав после двух матчей в запасе

Иван Торопцев
Корреспондент
Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Урал» и ЦСКА объявили составы на матч 23-го тура РПЛ.

У красно-синих с первых минут на поле выйдет Игорь Акинфеев, который оставался на скамейке запасных в двух предыдущих играх — против «Крыльев Советов» (1:0) в FONBET Кубке России и против «Химок» (3:0) в 22-м туре РПЛ.

«Урал»: Помазун, Филипенко, Гогличидзе, Кулаков, Бегич, Газинский, Егорычев, Мишкич, Сиссе, Бикфалви, Влут.

Запасные: Баклов, Мамин, Бевеев, Эмерсон, Подберезкин, Сунгатулин, Железнов, Цулукидзе, Юшин, Татаринов, Каштанов, Ранджелович.

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Роша, Дивеев, Мойзес, Зайнутдинов, Зделар, Мендес, Обляков, Чалов, Заболотный.

Запасные: Тороп, Лукин, Агапов, Глебов, Щенников, Носков, Мухин, Кучаев, Ермаков, Медина, Карраскаль.

Матч «Урал» — ЦСКА состоится сегодня, 15 апреля в Екатеринбурге и начнется в 16.30 (мск).

Россия. Премьер-лига. 23-й тур
15 апр, 16:30. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
ЦСКА

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ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
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