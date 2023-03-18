«Урал» — «Динамо»: Лещук и Тюкавин выйдут на поле с первых минут, Смолов пропустит третий матч подряд

«Урал» и «Динамо» объявили стартовые составы на матч 20-го тура РПЛ.

У бело-голубых не попали в заявку Антон Шунин, Диего Лаксальт, Николас Маричаль, Александр Кутицкий и Федор Смолов. Все эти футболисты продолжают восстанавливаться от травм.

«Урал»: Помазун, Гогличидзе, Кулаков, Бегич, Эмерсон, Егорычев, Мишкич, Бикфалви, Каштанов, Влут, Ранджелович.

Запасные: Баклов, Филипенко, Мамин, Бевеев, Мосин, Подберезкин, Сунгатулин, Железнов, Юшин, Татаринов.

«Динамо»: Лещук, Сазонов, Фернандес, Даса, Скопинцев, Макаров, Захарян, Норманн, Гагнидзе, Грулев, Тюкавин.

Запасные: Купцов, Будачев, Паршивлюк, Осокин, Александров, Майсторович, Лесовой, Гладышев, Зазвонкин.

Матч «Урал» — «Динамо» состоится сегодня, 18 марта и начнется в 14.15 (мск).