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Сегодня, 13:17

«Урал» — «Динамо»: Лещук и Тюкавин выйдут на поле с первых минут, Смолов пропустит третий матч подряд

Иван Торопцев
Корреспондент
Артем Мамин и Константин Тюкавин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Урал» и «Динамо» объявили стартовые составы на матч 20-го тура РПЛ.

У бело-голубых не попали в заявку Антон Шунин, Диего Лаксальт, Николас Маричаль, Александр Кутицкий и Федор Смолов. Все эти футболисты продолжают восстанавливаться от травм.

«Урал»: Помазун, Гогличидзе, Кулаков, Бегич, Эмерсон, Егорычев, Мишкич, Бикфалви, Каштанов, Влут, Ранджелович.

Запасные: Баклов, Филипенко, Мамин, Бевеев, Мосин, Подберезкин, Сунгатулин, Железнов, Юшин, Татаринов.

«Динамо»: Лещук, Сазонов, Фернандес, Даса, Скопинцев, Макаров, Захарян, Норманн, Гагнидзе, Грулев, Тюкавин.

Запасные: Купцов, Будачев, Паршивлюк, Осокин, Александров, Майсторович, Лесовой, Гладышев, Зазвонкин.

Матч «Урал» — «Динамо» состоится сегодня, 18 марта и начнется в 14.15 (мск).

Россия. Премьер-лига. 20-й тур
18 мар, 14:15. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Динамо

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