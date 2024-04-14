Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:01

«Урал» — «Динамо»: стартовые составы команд

Telegram Дзен

Стали известны стартовые составы на матч 24-го тура РПЛ «Урал» — «Динамо».

Игра пройдет в Екатеринбурге. Начало — в 14.15 мск.

«Урал»: Помазун, Эмерсон, Кулаков, Мамин, Сиссе, Филипенко, Мишкич, Дмитриев, Ишков, Бикфалви, Каштанов.

«Динамо»: Шунин, Лаксальт, Бальбуэна, Фернандес, Маричаль, Скопинцев, Карраскаль, Нгамале, Чавес, Бителло, Тюкавин.

Москвичи занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков в 22 матчах. Екатеринбуржцы идут 15-ми с 20 очками.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Урал
Обсудить
Читайте также
Вероника Степанова ответила Вяльбе на критику про свою медийность
Загитова опубликовала в соцсетях фото в свадебном платье
Константинов назвал способ заполнения Северо-Крымского канала
Грязные удары в голову, остановка боя и драка с болельщиком. Что случилось во время схватки россиянина Царукяна и Оливейры
Захарова заявила о потере доверия к Швейцарии
В Иране сочли завершенным ответ Израилю
Популярное видео
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
«Жирона» — «Бетис»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
Материалы сюжета: РПЛ, 24-й тур: «Краснодар» — «Зенит», «Локомотив» — ЦСКА и другие матчи
«Оренбург» — «Пари НН»: все голы матча РПЛ
«Оренбург» — «Пари НН»: Адамов вывел хозяев вперед
«Урал» — «Динамо»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире
Гаджиев: «В матче с «Краснодаром» «Зенит» проигрывал сам себе»
«Оренбург» — «Пари НН»: Обухов вывел хозяев вперед
Кордова — о победе над «Спартаком»: «Это три очка, которые помогут нам остаться в РПЛ»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Урал» — «Динамо»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире

«Оренбург» — «Пари НН»: Адамов вывел хозяев вперед