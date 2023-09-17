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Сегодня, 15:55

«Факел» сыграл вничью с «Уралом» в первом матче под руководством Ташуева

Ана Горшкова
Корреспондент
«Урал» и «Факел» сыграл вничью — 0:0.
Фото ФК «Урал»
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«Уралом» дома сыграл вничью с «Факелом» в матче 8-го тура чемпионата России — 0:0.

На 83-й минуте полузащитник екатеринбуржцев Андрей Егорычев забил гол, сыграв на добивании. Однако взятие ворот было отменено из-за фола хозяев в развитии атаки.

Для «Факела» это была первая игра под руководством нового главного тренера Сергея Ташуева. Команда занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ с 5 очками.

«Урал» располагается на пятой строчке в чемпионате страны, набрав 14 очков в 8 матчах.

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
17 сент, 14:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
0:0
Факел

Источник: Таблица РПЛ
ФК Урал
ФК Факел (Воронеж)
6
46
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 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
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 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
3
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
4
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
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 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
12
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
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 Факел 8 1 2 5 5-13 5
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
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16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 2 : 2
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 1 : 1
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 1 : 0
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 2 : 2
17.09 14:00
Урал – Факел
 0 : 0
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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