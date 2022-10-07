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Сегодня, 19:23

«Химки» уступили «Уралу» и проиграли третий матч подряд в РПЛ

Анна Горшкова
Корреспондент

«Химки» в гостях проиграли «Уралу» в матче 12-го тура РПЛ. Матч в Екатеринбурге завершился со счетом 1:2.

Голами в составе «Урала» отметились Алексей Каштанов и Лазар Ранджелович. Единственный гол за подмосковный клуб забил Илья Кухарчук на 90+2-й минуте встречи.

После этого матча у «Химок» 11 игр без побед, с учетом Кубка России. Также команда проиграла третий матч подряд в РПЛ. В турнирной таблице чемпионата России «Химки» опустились на 15-е место (8 очков).

«Урал» набрал 10 очков и поднялся на 12-е место в РПЛ.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
07 окт, 17:30. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
2:1
Химки
Футбол
РПЛ
ФК Урал
ФК Химки
Алексей Каштанов
2
47
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