«Урал» — «Химки»: стартовые составы команд на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Урала» и «Химок» на матч 12-го тура чемпионата России.

«Урал»: Помазун, Филипенко, Гогличидзе, Бевеев, Эмерсон, Газинский, Мишкич, Сиссе, Юшин, Каштанов, Ранджелович.

Запасные: Алексеев, Герасимов, Мамин, Кулаков, Быковский, Железнов, Гаджимурадов, Урунов, Влут.

«Химки»: Лантратов, Идову, Филин, Черный, Боженов, Глушаков, Гулиев, Зуев, Магомедов, Руденко, Долгов.

Запасные: Гудиев, Митрюшкин, Чежия, Данилкин, Волков, Кухарчук, Ломовицкий, Камышев, Казанцев, Главчич, Гбане, Садыгов.

Встреча начнется в 17.30 мск и пройдет в Екатеринбурге.