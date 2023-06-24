«Урал» и «Краснодар» сделали официальные предложения по защитнику «Маккаби» Шахару Пивню

«Урал» и «Краснодар» сделали официальные предложения «Маккаби» по защитнику Шахару Пивню. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Как отмечает источник, «Маккаби» отклонил оба предложения и отказывается продавать футболиста.

В минувшем сезоне защитник сыграл в 20 матчах за клуб из Тель-Авива и отметился 1 результативной передачей. Контракт 27-летнего защитника с «Маккаби» действует до лета 2024 года.

По итогам сезона-2022/23 «Краснодар» занял 6-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» финишировал на 11-й строчке.