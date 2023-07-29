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«Урал» и «Пари НН» в пяти матчах РПЛ между собой забили только четыре гола

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Урал» и «Пари НН» забили только четыре гола в пяти последних матчах чемпионата России между собой, сообщает Opta.

29 июля во втором туре РПЛ команды сыграли вничью — 0:0. До этого в очных матчах «Урала» и «Пари НН» были следующие результаты — 1:1, 0:1, 0:1, 0:0.

Также, по данным источника, нижегородский клуб сыграл на ноль в 5 из последних 7 матчей в РПЛ. При этом сам «Пари НН» не забил в 5 из них.

«Урал» с 4 очками на данный момент занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» находится на 11-й строчке (1 очко).

Источник: Opta
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