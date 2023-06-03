«Урал» и «Сочи» назвали составы на матч 30-го тура РПЛ

Сегодня, 15:49
Стали известны составы «Урала» и «Сочи» на матч 30-го тура чемпионата России-2022/23. Начало всех игр последнего тура — в 17:00 (мск).
«Урал»: Помазун, Филипенко, Мамин, Бевеев, Кулаков, Бегич, Егорычев, Сунгатулин, Мишкич, Юшин, Бикфалви.
Запасные: Баклов, Гогличидзе, Подберезкин, Железнов, Цулукидзе, Татаринов, Ишков, Каштанов, Ранджелович.
«Сочи»: Заболотный, Заика, Юрганов, Макарчук, Миладинович, Дркушич, Бурмистров, Кравцов, Батырев, Жоаузинью, Сарвели.
Запасные: Адамов, Маргасов, Мещанинов, Сиссако, Шипунов, Мигел Селвейра.