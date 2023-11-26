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Сегодня, 12:53

«Урал» — «Краснодар»: стартовые составы на матч РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Джон Кордоба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Стали известны стартовые составы на матч между «Уралом» и «Краснодаром» в 16-м туре РПЛ.

Встреча пройдет в Екатеринбурге. Начало — в 14.00 по московскому времени.

«Урал»: Помазун, Кулаков, Бегич, Эмерсон, Итало, Малькевич, Аюпов, Егорычев, Сиссе, Бикфалви, Гильерме Шеттине.

Запасные: Мамин, Щербицкий, Филипенко, Бевеев, Сунгатулин, Кики, Дмитриев, Юшин, Ишков, Каштанов.

«Краснодар»: Сафонов, Волков, Алонсо, Оласа, Тормена, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кордоба, Олусегун.

Запасные: Агкацев, Голиков, Эктов, Ахметов, Арутюнян, Баньяц, Кевин Пина, Кади, Кокшаров, Дэвид.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
26 нояб, 14:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Краснодар
Футбол
ФК Краснодар
ФК Урал
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