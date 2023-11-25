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Сегодня, 14:00

«Урал» — «Краснодар»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Урал» сыграет с «Краснодаром» в чемпионате России 26 ноября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК &amp;quot;Краснодар&amp;quot;.
Фото ФК &quot;Краснодар&quot;
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«Урал» сыграет с «Краснодаром» в 16-м туре российской премьер-лиги (РПЛ) в воскресенье, 26 ноября. Матч пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Начало — в 14:00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Урал» — «Краснодар» можно следить в матч-центре на сайте (СЭ). Трансляцию матча чемпионата России в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
26 нояб, 14:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Краснодар

«Урал» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. «Краснодар» после 15 туров лидирует в чемпионате России, имея в своем активе 32 балла.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Урал
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