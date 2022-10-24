Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 19:07

«Урал» — «Крылья Советов»: Левников ошибочно не наказал гостей пенальти. Интересно, что скажет Карпин?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Момент матча «Урал» — «Крылья Советов».
Момент матча «Урал» — «Крылья Советов».
Момент матча «Урал» — «Крылья Советов».
1/3
Telegram Новости

На 56-й и 59-й минутах матча 14-го тура чемпионата России «Урал» — «Крылья Советов» арбитр Кирилл Левников дважды неверно оценил действия самарца Александра Солдатенкова. Тот в своей штрафной площади ударил рукой в лицо Лео Гогличидзе.

Сначала судья не остановил игру и не назначил 11-метровый удар. А затем после вмешательства видеоассистентов Владимира Москалева и Дмитрия Чельцова и просмотра видеозаписи не изменил свое первоначальное решение.

Момент матча «Урал» — «Крылья Советов».
Момент матча «Урал» — «Крылья Советов».

Наши судьи отличаются непоследовательностью и несоблюдением трактовок, данных департаментом судейства. Дело в том, что на 72-й минуте матча 3-го тура пути РПЛ Кубка России «Ахмат» — «Ростов» (3:1) арбитр Алексей Амелин после вмешательства видеоассистента Яна Бобровского наказал гостей 11-метровым ударом, с которого грозненцы сравняли счет.

Момент матча «Урал» — «Крылья Советов».
Момент матча «Урал» — «Крылья Советов».

Департамент судейства РФС поддержал решение рефери, который квалифицировал действия Данилы Прохина как фол. Ростовчанин случайно и несильно ударил рукой Ивана Олейникова. Прохин помимо пенальти был наказан предупреждением.

ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Урал
Кирилл Левников
9
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Почему Роналду не играет за «МЮ»? Его враги — возраст, высокий прессинг и характер
Фигуриста сборной попытались отстранить от соревнований в России. Но он будет выступать
Минобороны привело силы и средства в готовность на случай взрыва Киевом «грязной бомбы»
Путин проведет 25 октября заседание совета по обеспечению потребностей ВС РФ
На Украине допустили проведение массовой мобилизации
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 14-й тур: «Зенит» — «Сочи», «Локомотив» — «Динамо» и другие матчи
Агент Кассьерры рассказал, что нападающий должен восстановиться к матчу против «Краснодара»
«Крылья Советов» будут оспаривать удаление Бейла в матче с «Уралом»
«Зенит» — «Сочи»: Сергеев забил курьезный гол на 2-й минуте встречи
«Урал» — «Крылья Советов»: видеообзор матча 14-го тура РПЛ
Корнаухов: «Раз ЦСКА не умеет не пропускать — надо забивать свое»
«Урал» в большинстве победил «Крылья Советов»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

«Урал» — «Крылья Советов»: Газинский увеличил преимущество хозяев

Терюшков поддержал решение «Химок» вызвать священника для снятия проклятья с команды