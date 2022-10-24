«Урал» — «Крылья Советов»: Левников ошибочно удалил самарца Бейла

На 21-й минуте матча 14-го тура чемпионата России «Урал» — «Крылья Советов» арбитр Кирилл Левников, получив подсказку от второго ассистента Дмитрия Мосякина, правильно наказал Гленна Бейла 11-метровым ударом за игру рукой. Но спустя три минуты после просмотра видеозаписи судья ошибочно показал самарскому футболисту красную карточку и удалил его с поля.

Угол, с которого наносился удар по воротам, был острым. За Бейлом находился еще один игрок «Крыльев Советов». Разве при таких обстоятельствах можно говорить, что защитник лишил соперника явной возможности забить гол?