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Сегодня, 18:20

«Урал» — «Крылья Советов»: Левников ошибочно удалил самарца Бейла

Александр Бобров
Шеф-редактор
Момент матча «Урал» — «Крылья Советов».
Момент матча «Урал» — «Крылья Советов».
Момент матча «Урал» — «Крылья Советов».
Момент матча «Урал» — «Крылья Советов».
Момент матча «Урал» — «Крылья Советов».
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На 21-й минуте матча 14-го тура чемпионата России «Урал» — «Крылья Советов» арбитр Кирилл Левников, получив подсказку от второго ассистента Дмитрия Мосякина, правильно наказал Гленна Бейла 11-метровым ударом за игру рукой. Но спустя три минуты после просмотра видеозаписи судья ошибочно показал самарскому футболисту красную карточку и удалил его с поля.

Угол, с которого наносился удар по воротам, был острым. За Бейлом находился еще один игрок «Крыльев Советов». Разве при таких обстоятельствах можно говорить, что защитник лишил соперника явной возможности забить гол?

ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Урал
Гленн Бейл
Кирилл Левников
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