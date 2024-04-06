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«Урал» — «Крылья Советов»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире

Матч РПЛ «Урал» — «Крылья Советов» пройдет 6 апреля в 14:00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Футболисты &amp;quot;Урала&amp;quot;.
Фото ФК &quot;Урал&quot;
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«Урал» сыграет с «Крыльями Советов» в рамках 23-го туре чемпионата России в субботу, 6 апреля. Матч пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Начало — в 14.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Урал» — «Крылья Советов» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона 2023 / 2024 можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

«Урал» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 20 очками. «Крылья Советов» набрали 30 баллов и располагаются на 8-й строчке чемпионата России.
Последняя очная встреча команд прошла в ноябре 2023 года и завершилась победой самарского клуба со счетом 3:1.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Урал
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