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Сегодня, 16:21

«Урал» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд

Иван Шитик
Корреспондент
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«Урал» на своем поле примет «Крылья Советов» в рамках 14-го тура чемпионата России. Стали известны составы команд на эту встречу.

«Урал»: Помазун, Филипенко, Гогличидзе, Кулаков, Эмерсон, Газинский, Мишкич, Сиссе, Юшин, Каштанов, Ранджелович.

Запасные: Алексеев, Герасимов, Мамин, Быковский, Подберезкин, Сунгатулин, Железнов, Гаджимурадов, Бикфалви, Татаринов.

«Крылья Советов»: Овсянников, Зотов, Евгеньев, Солдатенков, Бейл, Витюгов, Пиняев, Коваленко, Чиркович, Рахманович, Глушенков.

Запасные: Фролов, Ломаев, Гапонов, Барач, Костанца, Липовой, Хубулов, Бабкин, Соколов, Цыпченко, Шитов.

ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Урал
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