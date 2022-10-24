Сегодня, 16:21
«Урал» на своем поле примет «Крылья Советов» в рамках 14-го тура чемпионата России. Стали известны составы команд на эту встречу.
«Урал»: Помазун, Филипенко, Гогличидзе, Кулаков, Эмерсон, Газинский, Мишкич, Сиссе, Юшин, Каштанов, Ранджелович.
Запасные: Алексеев, Герасимов, Мамин, Быковский, Подберезкин, Сунгатулин, Железнов, Гаджимурадов, Бикфалви, Татаринов.
«Крылья Советов»: Овсянников, Зотов, Евгеньев, Солдатенков, Бейл, Витюгов, Пиняев, Коваленко, Чиркович, Рахманович, Глушенков.
Запасные: Фролов, Ломаев, Гапонов, Барач, Костанца, Липовой, Хубулов, Бабкин, Соколов, Цыпченко, Шитов.