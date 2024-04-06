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Сегодня, 12:50

«Урал» — «Крылья Советов»: стартовые составы на матч 23-го тура РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы на матч «Урал» — «Крылья Советов» в 23-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «Екатеринбург Арене». Начало — в 14.00 по московскому времени.

«Урал»: Помазун, Филипенко, Бевеев, Бегич, Итало, Аюпов, Сиссе, Кики, Ионов, Ишков, Каштанов.

Запасные: Мамин, Щербицкий, Мамин, Эмерсон, Газинский, Сунгатулин, Мишкич, Дмитриев, Бикфалви, Влут, Гильерме Шеттине.

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Костанца, Витюгов, Ежов, Салтыков, Рахманович, Орозко.

Запасные: Фролов, Бельтюков, Зотов, Гапонов, Печенин, Хубулов, Соколов, Грибакин, Попов, Писарский, Карпицкий.

Россия. Премьер-лига. 23-й тур
06 апр, 14:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Крылья Советов

Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Урал
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