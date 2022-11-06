«Урал» — «Локомотив»: екатеринбуржцы сделали 6 замен, но не нарушили регламент

«Урал» сделал 6 замен в матче 16-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:2).

При этом клуб из Екатеринбурга не нарушил регламент чемпионата страны. Полузащитник «Урала» Даниэль Мишкич покинул поле из-за травмы головы перед перерывом (вместо него на второй тайм вышел Эрик Бикфалви) — в случае таких повреждений игроков команда получает право на дополнительную, шестую замену.

После матча «Урал» объявил о том, что врачи диагностировали у 29-летнего Мишкича перелом лицевой кости и сотрясение головного мозга. Позднее хорвату сделают операцию.