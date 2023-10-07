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Сегодня, 13:38

«Урал» — «Локомотив»: Лантратов дважды отразил пенальти

Руслан Минаев
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«Урал» не реализовал пенальти в домашнем матче с «Локомотивом» в 11-м туре РПЛ при счете 2:1.

Главный арбитр Сергей Карасев назначил пенальти после игры рукой защитника железнодорожников Наира Тикнизяна.

Удар полузащитника «Урала» Ильи Ишкова отбил вратарь «Локо» Илья Лантратов, но Карасев после подсказки ассистентов назначил повторный удар. В момент исполнения первого пенальти в штрафную раньше времени вбежал защитник гостей Лукас Фассон, который помешал Юшкову добить мяч и выбил его из-под ног соперника.

Ишков опять исполнил пенальти и пробил в тот же угол, а Лантратов снова выручил «Локо» и на этот раз поймал мяч.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
07 окт, 12:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
2:2
Локомотив

Илья Лантратов
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Урал
3
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