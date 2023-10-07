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Сегодня, 14:00

«Локомотив» вырвал ничью у «Урала» благодаря голу Сулейманова на 90+6-й минуте матча

Руслан Минаев
Игроки «Локомотива» празднуют забитый гол
Игроки «Локомотива» празднуют забитый гол.
Фото ФК «Локомотив»
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«Локомотив» на выезде сыграл вничью с «Уралом» в матче 11-го тура РПЛ — 2:2.

Счет на 5-й минуте матча открыл форвард железнодорожников Артем Дзюба. Спустя 7 минут защитник хозяев Сильвие Бегич сравнял счет.

В начале второго тайма хавбек Эрик Бикфалви вывел хозяев вперед.

На 72-й минуте главный арбитр Сергей Карасев поставил пенальти за игру рукой защитника гостей Наира Тикнизяна. Одиннадцатиметровый не реализовал хавбек Илья Ишков. Вратарь «Локо» Илья Лантратов отразил удар. Позже Карасев заставил «Урал» перебить удар. Защитник гостей Лукас Фассон, который не дал Ишкову добить мяч в ворота, вошел в штрафную раньше удара. Во второй раз к мячу снова подошел Ишков и пробил в тот же угол. Лантратов еще раз выручил «Локо».

На 90+6-й минуте встречи форвард железнодорожников Тимур Сулейманов сравнял счет.

«Локомотив» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками. «Урал» с 16 очками — на 5-м месте.

В следующем туре команда Виктора Гончаренко дома сыграет с «Сочи» 22 октября. «Локо» примет «Динамо» 21-го числа.

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
07 окт, 12:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
2:2
Локомотив
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Урал
17
74
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